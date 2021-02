В Екатеринбурге местный житель провалился под лед на Городском пруду недалеко от концертного зала «Космос».

По словам пострадавшего, выбраться он сумел самостоятельно. Там полынья в одном месте у «Динамо». Там впадает речка Мельковка, поэтому лед подтаивает,рассказал мужчина изданию Е1. Напомним, 12 декабря в селе Пирогово 11-летняя девочка помогла подруге, под которой треснул лед. Она вытащила девочку из воды. В Свердловской области 11-летняя школьница вытащила провалившуюся под лед подругу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter