В Краснотурьинске СКР проверит обстоятельства гибели двух женщин при пожаре

Сотрудники МЧС уже не впервые сталкиваются с тушением огня в данной квартире. Около года назад они уже выезжали на адрес и погасили возгорание матраса. В этом случае, очагом стал диван. Бабушку нашли лежавшей возле него, а её дочь находилась на нем. Остальные жильцы многоквартирного дома не пострадали, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.