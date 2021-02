В Краснотурьинске СКР проверит обстоятельства гибели двух женщин при пожаре

Следственный комитет проверит обстоятельства смерти двух свердловчанок при пожаре в Краснотурьинске, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили личности погибших женщин, погибших из-за пожара в квартире краснотурьинской пятиэтажки. Ими оказались пожилая женщина 1942 года рождения и её дочь 1966 года рождения. Ранее в СМИ ошибочно сообщалось, что погибшие - это бабушка и внучка. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла послужить неосторожность при курении. Photo: пресс-служба СКР по Свердловской области Сотрудники МЧС уже не впервые сталкиваются с тушением огня в данной квартире. Около года назад они уже выезжали на адрес и погасили возгорание матраса. В этом случае, очагом стал диван. Бабушку нашли лежавшей возле него, а её дочь находилась на нем. Остальные жильцы многоквартирного дома не пострадали, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Отмечается, что при осмотре квартиры пожарные нашли множество окурков сигарет и пустые бутылки из-под спиртного. Дверь в жилище была заперта изнутри, поэтому сотрудникам МЧС пришлось её взламывать, чтобы попасть внутрь. Следственный комитет и спасатели продолжают устанавливать обстоятельства, из-за которых произошла трагедия. Напомним, пожар произошел в Краснотурьинске 4 февраля в квартире на улице Карпинского. В огне пострадали две женщины. Одна скончалась на месте, вторая умерла в больнице. В Краснотурьинске бабушка и внучка погибли при пожаре в пятиэтажке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter