В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины

В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины

Сегодня, 15:02ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле мужчина в одних трусах бегал по кварталу рядом с гимназией № 18. Происходящее засняли на видео школьники.

Происшествие случилось 5 февраля около 14.00.

Сначала молодой человек ходил по кварталу, а затем выбежал на проезжую часть на улице Газетная. Он стал бегать за машинами и останавливать автомобили. Одну из машин он ударил в стекло со стороны водителя.

Тагильчане, которые стали свидетелями происшествия, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники силовых структур подошли к мужчине, после беседы надели на него наручники и проводили в служебный автомобиль. При этом молодой человек не оказывал сопротивления.

Оперативный комментарий в МУ МВД «Нижнетагильское» на момент публикации редакции TagilCity.ru получить не удалось.

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