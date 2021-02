В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины

В Нижнем Тагиле мужчина в одних трусах бегал по кварталу рядом с гимназией № 18. Происходящее засняли на видео школьники.

Происшествие случилось 5 февраля около 14.00. Сначала молодой человек ходил по кварталу, а затем выбежал на проезжую часть на улице Газетная. Он стал бегать за машинами и останавливать автомобили. Одну из машин он ударил в стекло со стороны водителя. Тагильчане, которые стали свидетелями происшествия, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники силовых структур подошли к мужчине, после беседы надели на него наручники и проводили в служебный автомобиль. При этом молодой человек не оказывал сопротивления. Оперативный комментарий в МУ МВД «Нижнетагильское» на момент публикации редакции TagilCity.ru получить не удалось.

