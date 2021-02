В Нижнем Тагиле на ГГМ за рулем иномарки скончался мужчина

В Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевская за рулем своего автомобиля умер пенсионер.

О происшествии стало известно от подписчицы группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». В автомобиле Renault Logan скончался мужчина. Машина была припаркована у магазина «Магнит» на улице Тагилстроевская, 3 в районе ГГМ. Инсайдер в силовых структурах, знакомый с ситуацией, рассказал редакции TagilCity.ru, что мужчина умер своей смертью. Скончавшийся - пожилой мужчина. Он умер в возрасте 74 лет. Криминала нет, уточнил инсайдер. Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пожара на улице Циолковского скончался учащийся второго класса. Он был закутан в одеяло и задохнулся. Когда его нашли спасатели, он еще был жив. Мальчик умер в машине скорой помощи. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Тагильская прокуратура начала проверку из-за гибели школьника во время пожара

