В пригороде Нижнего Тагила мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов

На место была направлена следственно-оперативная группа, которая изъяла с места происшествия купюру, не являющуюся платежным средством. Личность подозреваемого, расплатившегося за покупку фальшивкой, установил участковый. Злоумышленником оказался житель соседней деревни Дрягуново, которая находится в трех километрах от Краснополья. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.