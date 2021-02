В пригороде Нижнего Тагила мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов

В селе Краснополье под Нижний Тагилом мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина. В отделение полиции с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он пояснил, что в его магазин зашли трое покупателей: два мужчины и одна женщина. Они выбрали товар на сумму более тысячи рублей, один из мужчин хотел расплатиться купюрой достоинством пять тысяч рублей. Продавец, прежде чем сдать сдачу, осмотрела банкноту. Женщина поняла, что купюра поддельная и сообщила об этом владельцу магазина. Подозреваемый увидел, что работники засомневались в подлинности «купюры» и покинул магазин вместе с остальными членами компании. На место была направлена следственно-оперативная группа, которая изъяла с места происшествия купюру, не являющуюся платежным средством. Личность подозреваемого, расплатившегося за покупку фальшивкой, установил участковый. Злоумышленником оказался житель соседней деревни Дрягуново, которая находится в трех километрах от Краснополья. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. По его словам, банкноту он нашел на улице в снегу около месяца назад. Мужчина забрал ее себе, а когда с деньгами были проблемы, решил воспользоваться фальшивкой. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступление против личности, а в 2019 году был осужден за угон трактора. Из тюрьмы он освободился полтора месяца назад. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159 УК Российской Федерации (Покушение на мошенничество), мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, в Екатеринбурге фальшивомонетчики попались при покупке бургеров. Они расплатились не настоящей купюрой и были задержаны полицией. В Екатеринбурге фальшивомонетчики попались при покупке бургеров

