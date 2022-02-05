Гостившая у сына в селе под Нижним Тагилом женщина пропала 10 дней назад

25 января пенсионерка вышла из дома сына, после этого ее никто не видел. Она даже не дошла до остановки. Возможно, ей стало плохо. Ранее она уже пропадала, но затем выходила на связь, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.