Гостившая у сына в селе под Нижним Тагилом женщина пропала 10 дней назад

Гостившая у сына в селе под Нижним Тагилом женщина пропала 10 дней назад
Гостившая у сына в селе под Нижним Тагилом женщина пропала 10 дней назад
Сегодня, 15:05ПроисшествияФото: 1MI
С 25 января неизвестно нахождение 66-летней Зинаиды Кизиловой, она пропала в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом.

Сама женщина проживает в деревне Черемшанка. Она гостила у сына в селе Петрокаменское на улице Горка каменная, 2.

25 января пенсионерка вышла из дома сына, после этого ее никто не видел. Она даже не дошла до остановки. Возможно, ей стало плохо. Ранее она уже пропадала, но затем выходила на связь, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.

Зинаида Кизилова худощавого телосложения с темными волосами и карими глазами. Была одета в черную шапку, колготки и валенки, а также в красную куртку. Все, кто знает о ее местонахождении могут обратиться по телефонам +7 (980) 930-16-32 или 102, 112.

Фото:поисковый отряд "Феникс"

Напомним, в Березовском полторы недели разыскивается 14-летняя Александра Образцова, воспитываемая в опекунской семье. 26 января она оставила тете записку и пропала.

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ЭксклюзивПригородНижний Тагил
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