Скорая с тяжелым пациентом внутри попала в ДТП в Екатеринбурге

Скорая с тяжелым пациентом внутри попала в ДТП в Екатеринбурге
Скорая с тяжелым пациентом внутри попала в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 21:33ПроисшествияФото: 1MI
Авария с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге, которая везла пациента, попала в ДТП на перекрестке улиц Татищева и Токарей. Инцидент случился 4 февраля днем.

Машина везла в этот момент с экстренным пациентом, были включены мигалки. Однако автомобиль не пропустила Toyota Camry. Водитель уехал с места происшествия.

После ДТП из машины скорой помощи выбежал водитель. Через несколько секунд он вернулся обратно и продолжил путь, чтобы отвезти пациента. Сотрудники скорой сообщили, что пациент был в критическом состоянии и попросили оставаться на месте, но он уехал, пишет Е1.

По словам очевидцев, перед перекрестком скорая притормозила. Ее пропустили две машины, а следующая — нет. Они отмечают, что скорая была слышна издалека.

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Екатеринбург
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