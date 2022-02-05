Скорая с тяжелым пациентом внутри попала в ДТП в Екатеринбурге

Авария с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге, которая везла пациента, попала в ДТП на перекрестке улиц Татищева и Токарей. Инцидент случился 4 февраля днем.

Машина везла в этот момент с экстренным пациентом, были включены мигалки. Однако автомобиль не пропустила Toyota Camry. Водитель уехал с места происшествия. После ДТП из машины скорой помощи выбежал водитель. Через несколько секунд он вернулся обратно и продолжил путь, чтобы отвезти пациента. Сотрудники скорой сообщили, что пациент был в критическом состоянии и попросили оставаться на месте, но он уехал, пишет Е1. По словам очевидцев, перед перекрестком скорая притормозила. Ее пропустили две машины, а следующая — нет. Они отмечают, что скорая была слышна издалека.

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