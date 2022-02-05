Сотни жителей Екатеринбурга остались без света, воды и отопления

Авария произошла из-за несогласованных буровых работ, при проведении которых были повреждены кабели под землей. На месте работают пять бригад энергетиков и две машины спецтехники. Предположительно, авария будет устранена в течение дня.
«Россети Урал» — «Екатеринбург» будут проводить расследование, чтобы оценить сумму экономического ущерба, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге был обесточен Ленинский район из-за аварии, произошел сбой в работе горбольницы № 2. Врачи перестали принимать пациентов.