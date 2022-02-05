Сотни жителей Екатеринбурга остались без света, воды и отопления

Сотни жителей Екатеринбурга остались без света, воды и отопления
Сотни жителей Екатеринбурга остались без света, воды и отопления
Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: 1MI
Жители многоэтажных домов на Уктусе в Екатеринбурге остались 5 февраля без электричества, тепла и воды из-за буровых работ. Устранить аварию планируется в течение дня.

Авария произошла из-за несогласованных буровых работ, при проведении которых были повреждены кабели под землей. На месте работают пять бригад энергетиков и две машины спецтехники. Предположительно, авария будет устранена в течение дня.

«Россети Урал» — «Екатеринбург» будут проводить расследование, чтобы оценить сумму экономического ущерба, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге был обесточен Ленинский район из-за аварии, произошел сбой в работе горбольницы № 2. Врачи перестали принимать пациентов.

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Екатеринбург
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