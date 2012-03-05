Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Серов (ФОТО)
ВАЗ-2106 и Шевроле-Нива столкнулись на 166 км трассы Екатеринбург – Серов. ДТП произошло 3 марта в 9.30.
Водитель ВАЗ-2106, мужчина 1977 г. р., и пассажир Шевроле, женщина 1961г. р., получили смертельные травмы. Водитель Шевроле госпитализирован сдиагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, гематома лба, переломгрудины.
По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение водителем ВАЗадопустимой скорости, сообщает отделение пропагандыОГИБДД.
Еще одно ДТП произошло на Северном шоссе. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 3 марта в 6.15 водитель «Тойота-Витц» женщина 1981 года рождения, двигаясь по Северному шоссе, не справилась с управлением, съехала с дороги, наехала на препятствие и перевернулась.
В результате ДТП водитель доставлена в больницу с ушибом мягких тканей лица, гематомой правой скуловой дуги, ее пассажирка — девушка 1981 года рождения — получила рану лба.
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