Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Серов (ФОТО)

Еще одно ДТП произошло на Северном шоссе. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 3 марта в 6.15 водитель «Тойота-Витц» женщина 1981 года рождения, двигаясь по Северному шоссе, не справилась с управлением, съехала с дороги, наехала на препятствие и перевернулась.