В бассейне Нижнего Тагила умерла молодая женщина

По данным следователя Следственного отдела Тагилстроевского района Дмитрия Ермакова, женщина пришла искупаться в бассейне одна. Во время купания ей стало плохо, и она стала тонуть. Сотрудники бассейна и купающиеся, а их на тот момент было всего три человека помимо самой женщины, быстро среагировали на произошедшее и вытащили женщину из воды. Врач провел процедуру искусственного дыхания и другие меры первой помощи, но женщина скончалась. Это произошло около 5 часов вечера.