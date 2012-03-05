В бассейне Нижнего Тагила умерла молодая женщина
Вчера в бассейне «Уралец» на Тагилстрое во время купания умерла женщина 1980 года рождения. Сейчас по факту смерти проводится доследственная проверка.
По данным следователя Следственного отдела Тагилстроевского района Дмитрия Ермакова, женщина пришла искупаться в бассейне одна. Во время купания ей стало плохо, и она стала тонуть. Сотрудники бассейна и купающиеся, а их на тот момент было всего три человека помимо самой женщины, быстро среагировали на произошедшее и вытащили женщину из воды. Врач провел процедуру искусственного дыхания и другие меры первой помощи, но женщина скончалась. Это произошло около 5 часов вечера.
Как рассказывает Дмитрий Николаевич, сейчас в следственном отделе устанавливают причину смерти женщины, но, по предварительным данным, она наступила не в результате утопления. Следователю стало известно, что у 32-летней погибшей была опухоль головного мозга, и у нее мог начаться приступ.
Данные предоставлены Тагилстроевским межрайонным следственным отделом по улице Мира, 56, телефон 32-63-07.
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