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По дороге на серьезное дело полицейский задержал садового вора в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По дороге на серьезное дело полицейский задержал садового вора в Нижнем Тагиле

5 марта 2014, 17:40Происшествия
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