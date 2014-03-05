По дороге на серьезное дело полицейский задержал садового вора в Нижнем Тагиле
Накануне ночью заместитель начальника отдела полиции № 16 подполковник Анатолий Зайцев был вызван на службу по сообщению о совершении тяжкого преступления. По дороге в отдел, следуя по трассе Екатеринбург-Серов, около переезда в районе Старателя офицер заметил мужчину с рюкзаком за плечами и с большой сумкой в руках.
Одинокий прохожий ночью с тяжелой поклажей вызвал подозрение у опытного оперативника, и Анатолий Александрович решил проверить гражданина. Как только полицейский вышел из машины, мужчина прибавил шагу и попытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
При личном досмотре в сумках задержанного обнаружили шуруповерт, электродрель и электрообогреватель. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что данное имущество мужчина похитил из дачного дома в коллективном саду «Солнечный» на Капасихе на территории обслуживания отдела полиции № 21, куда и передали задержанного.
Сотрудники уголовного розыска установили потерпевшего, в чей дом забрался злоумышленник, и приняли от него заявление. Садовод пояснил, что последний раз проверял свой садовый домик в начале февраля, все было в порядке.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Задержанный по подозрению в краже 47-летний житель Ленинского района ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина признался в совершении еще нескольких подобных преступлений. Сейчас оперативники проверяют его показания и устанавливают потерпевших.
Некоторые садоводы оставляют на зимний период ценные вещи в своих дачных домах. Некоторые даже оставляют технику: минитрактор, газонокосилки и прочее. Чтобы уберечь эти предметы от воров, необходимо предусмотреть охрану своего участка.
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