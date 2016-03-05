В Нижнем Тагиле перевернулась маршрутка с пассажирами (ФОТО)

Перевернулась пассажирская Газель, лежит на крыше в трех метрах от дороги! -- сообщила в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Екатерина. - Я ехала мимо в маршрутке, меня всю затрясло от страха.

Известно, что авария произошла по направлению с Вагонки в центр города. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Land Cruiser подрезал маршрутку 57 маршрута, водитель не справился с управлением и машина оказалась на крыше на обочине дороги.

На данный момент уточняются обстоятельства ДТП. В аварии есть пострадавшие, подробности о их состоянии будут известны позднее рассказал редакции начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.