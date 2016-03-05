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В Нижнем Тагиле перевернулась маршрутка с пассажирами (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле перевернулась маршрутка с пассажирами (ФОТО)

5 марта 2016, 19:06ПроисшествияАлександра Логинова
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