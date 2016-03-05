В Нижнем Тагиле перевернулась маршрутка с пассажирами (ФОТО)
5 марта 2016, 19:06ПроисшествияАлександра Логинова
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Вечером в субботу 5 марта в Нижнем Тагиле произошло ДТП с пострадавшими: на ул. Фестивальная перевернулась Газель.
Сюжеты: Нижний Тагил
Перевернулась пассажирская Газель, лежит на крыше в трех метрах от дороги! -- сообщила в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Екатерина. - Я ехала мимо в маршрутке, меня всю затрясло от страха.
Известно, что авария произошла по направлению с Вагонки в центр города. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Land Cruiser подрезал маршрутку 57 маршрута, водитель не справился с управлением и машина оказалась на крыше на обочине дороги.
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На данный момент уточняются обстоятельства ДТП. В аварии есть пострадавшие, подробности о их состоянии будут известны позднее рассказал редакции начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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