Пенсионер из Сосьвы зарезал зятя: мужчина защищал свою дочь
5 марта 2017, 09:00Происшествия
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Пенсионер из Сосьвы убил своего зятя ударом ножа в спину. Инцидент произошел 8 декабря минувшего года. Вечером этого дня дочь пенсионера, находясь в квартире с двумя малолетними детьми, своими родителями и супругом, повздорила с последним.
38-летний мужчина был пьян и начал угрожать своей жене и всем членам семьи. Когда он кинулся на женщину с кулаками, пенсионер ударил его в спину ножом. Потерпевший умер до приезда медиков.
Сейчас обвиняемый ожидает суда. Изначально, как пишет «Наша газета», пенсионер обвинялся в убийстве, позже обвинение переквалифицировали на «убийство при превышении пределов необходимой обороны».
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