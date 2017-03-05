Подозреваемый в серии грабежей женских сумок задержан в Нижнем Тагиле

Рано утром 4 марта трое сотрудников ГИБДД задержали подозреваемого в серии грабежей 30-летнего мужчину. В 08:30 они услышали женский крик о помощи. Подбежав к потерпевшей, полицейские увидели в руках женщины ручки от сумочки. В это время также заметили убегавшего мужчину. Он был не трезв.

Инспекторы задержали злоумышленника. В руках он держал женскую сумку, в которой находилось 4 000 рублей.

Доставив мужчину в отделение, оказалось: еще одна потерпевшая, 23-летняя девушка, давала показания по поводу аналогичного преступления. У нее было похищено 10 000 рублей и банковская карта.

Потерпевшая опознала ограбившего ее мужчину, а далее выяснилось, что он также причастен к совершенному ранее ограблению 18-летней девушки.

Подозреваемый в серии грабежей был ранее судим. Год назад житель Верхнего Тагила освободился из тюрьмы, проведя там 10 лет. По факту совершенных ограблений в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.