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Пожилой мужчина из Первоуральска погиб во время пожара в квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилой мужчина из Первоуральска погиб во время пожара в квартире

5 марта 2017, 12:35Происшествия
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