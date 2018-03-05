Директор Уральского РЦСЭ Минюста РФ скончался в Екатеринбурге
5 марта, 08:00Происшествия
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В столице Урала из жизни скоропостижно ушел начальник ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации Дмитрий Владимирович Гончаров.
Сюжеты: Екатеринбург
Информация поступила от источника, близкого к правоохранительным органам Свердловской области, передает издание «Znak.com».
Смерть Дмитрия Гончарова была скоропостижной.
Причины кончины директора УРСЦЭ пока не оглашаются.
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