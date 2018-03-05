Директор Уральского РЦСЭ Минюста РФ скончался в Екатеринбурге

Директор Уральского РЦСЭ Минюста РФ скончался в Екатеринбурге

В столице Урала из жизни скоропостижно ушел начальник ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации Дмитрий Владимирович Гончаров. Информация поступила от источника, близкого к правоохранительным органам Свердловской области, передает издание «Znak.com». Смерть Дмитрия Гончарова была скоропостижной. Причины кончины директора УРСЦЭ пока не оглашаются. © TagilCity.ru Сюжеты: Екатеринбург

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