Мужчина с эпилепсией скончался в отделе полиции Челябинска

Труп 54-летнего челябинца был обнаружен вечером второго марта. Внешний осмотр тела позволил сделать вывод, что смерть человека не носила криминальный характер.

Предварительно известно, что 1 марта в полицию доставили 54-летнего мужчину после ссоры на бытовой почве. В его отношении составили протокол, а затем отпустили домой. Днём позже челябинец вернулся в отдел полиции Тракторозаводского района за результатами проверки, где у него произошел эпилептический припадок.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы доподлинно выяснить причины смерти человека, сообщает «АиФ-Челябинск».

Напомним, в 2017 году в одном из отделов полиции Нижнего Тагила от побоев скончался Станислав Головко. В настоящее время по этому факту проходит расследование уголовного дела, фигурантами которого стали сотрудники отдела полиции. Руководящий состав отдела также претерпел изменения.