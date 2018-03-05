Пассажир легкового автомобиля погиб после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 марта, 10:00Происшествия
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4 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила автомобиль Mitsubishi Outlander, значительно превысив допустимую скорость, врезался в дерево. После аварии пассажир автомобиля скончался в больнице.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел около 16 часов дня. Тагильчанин 1983 года рождения, управлявший автомобилем, предположительно превысил скорость транспортного средства и врезался в дерево. Сидевший в машине пассажир после аварии был доставлен в ЦГБ №1, где скончался от полученных травм.
Водитель получил тупую травму живота и ушиб грудной клетки.
Отдел ГИБДД сообщает, что стаж вождения автомобилиста составляет 14 лет, за это время мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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Фото: Управление ГИБДД
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