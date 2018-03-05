Пассажир легкового автомобиля погиб после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Инцидент произошел около 16 часов дня. Тагильчанин 1983 года рождения, управлявший автомобилем, предположительно превысил скорость транспортного средства и врезался в дерево. Сидевший в машине пассажир после аварии был доставлен в ЦГБ №1, где скончался от полученных травм.