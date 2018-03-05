Пилоты авиакомпании из ОАЭ посадили лайнеры в штормовых условиях (ВИДЕО)
5 марта, 17:30Происшествия
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1 и 2 марта два крупнейших пассажирских самолета приземлились в аэропорту в тяжелых погодных условиях.
В аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта приземлились два крупнейших в мире пассажирских самолета. Несмотря на сильный ветер со снегопадом и слякоть, мастерство пилотов позволило им безаварийно выполнить посадку лайнеров.
Как передает «Пятый канал», лайнер Airbus A380 считается самым крупным по вместимости воздушным судном — салон предназначен для 856 пассажиров.
Видео «Пятый канал»
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