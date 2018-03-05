Тагильчанин угрожал нанести себе вред в доме на Вагонке

Житель Вагонки, находясь на балконе, громко извещал всех людей, находящихся поблизости, о своем намерении совершить суицид. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и МЧС в ходе беседы смогли убедить мужчину прекратить данные действия.

Стоит отметить, что в то время, как спасатели пытались попасть в квартиру к мужчине, проем балкона был перегорожен пожарной лестницей.

Как передает «Тагил-ТВ», комментарии по произошедшему будут предоставлены позднее.