Тагильчанин угрожал нанести себе вред в доме на Вагонке
5 марта, 15:35Происшествия
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В доме №20 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле сидевший на балконе мужчина громко сообщал о своем намерении нанести себе вред.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Вагонки, находясь на балконе, громко извещал всех людей, находящихся поблизости, о своем намерении совершить суицид. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и МЧС в ходе беседы смогли убедить мужчину прекратить данные действия.
Стоит отметить, что в то время, как спасатели пытались попасть в квартиру к мужчине, проем балкона был перегорожен пожарной лестницей.
Как передает «Тагил-ТВ», комментарии по произошедшему будут предоставлены позднее.
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