28-летний мужчина пропал в Екатеринбурге

28-летний Станислав Юрьевич пропал 14 февраля в городе Екатеринбург. Мужчина был одет в куртку синего цвета, синие джинсы и оранжевые ботинки. Телосложение пропавшего мужчины – худощавое, рост в пределах 180 сантиметров, карие глаза и русые волосы. На переносице имеется шрам, передаёт поисковый отряд «Прорыв».