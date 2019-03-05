28-летний мужчина пропал в Екатеринбурге

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Родственники и знакомые Новосёлова Станислава Юрьевича сообщают о том, что мужчина пропал без вести в Екатеринбурге. К поискам привлечены волонтёры и участники поисковых отрядов.
Сюжеты: Екатеринбург
28-летний Станислав Юрьевич пропал 14 февраля в городе Екатеринбург. Мужчина был одет в куртку синего цвета, синие джинсы и оранжевые ботинки. Телосложение пропавшего мужчины – худощавое, рост в пределах 180 сантиметров, карие глаза и русые волосы. На переносице имеется шрам, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
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О местонахождении мужчины сообщать координатору по имени Влад по номеру 8-965-510-69-01.
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