Коммунальная авария оставила без холодной воды часть Вагонки
Коммунальная авария в районе дома 29 на улице Юности в Нижнем Тагиле оставила без холодной воды часть домов на Вагонке. Неудобства испытывают тагильчане, проживающие на улице Володарского и Ленинградском проспекте на участке от улицы Юности до проспекта Дзержинского.
Из-за высокого давления в трубах холодная вода разлилась на территории в сотни квадратных метров. Помимо Ленинградского проспекта и улицы Володарского, затопленными оказались и близлежащие дворы, рассказал корреспонденту TagilCity.ru глава Дзержинского района Александр Ревенко.
Специалисты «Водоканала-НТ» уже определили место протечки и устраняют неисправность. Дорожная техника ликвидирует последствия аварии на Ленинградском проспекте, также чистят трамвайные пути. На помощь машинам «УБТ-Сервис» вышли два погрузчика компании «Элис». Во дворах помехи уборке создаёт припаркованный транспорт,добавил Ревенко.
Утром тагильчане жаловались в соцсетях ,что движение транспорта по Ленинградскому проспекту от Дзержинского до Юности ограничено. Госавтоинспекторы направляли машины в объезд, а сотрудник МУП «Сигнал-3» выставили соответствующие дорожные знаки. По словам главы Дзержинского района, движение общественного транспорта уже восстановлено.