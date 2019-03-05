Коммунальная авария оставила без холодной воды часть Вагонки

Из-за высокого давления в трубах холодная вода разлилась на территории в сотни квадратных метров. Помимо Ленинградского проспекта и улицы Володарского, затопленными оказались и близлежащие дворы, рассказал корреспонденту TagilCity.ru глава Дзержинского района Александр Ревенко.

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Специалисты «Водоканала-НТ» уже определили место протечки и устраняют неисправность. Дорожная техника ликвидирует последствия аварии на Ленинградском проспекте, также чистят трамвайные пути. На помощь машинам «УБТ-Сервис» вышли два погрузчика компании «Элис». Во дворах помехи уборке создаёт припаркованный транспорт,добавил Ревенко.