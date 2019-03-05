Женщина на иномарке в Екатеринбурге переехала пенсионерку

ДТП произошло на ул. Фрезеровщиков и попало на камеру видеорегистратора. На записи видно, как иномарка сбивает пенсионерку, протаскивает несколько метров, а затем машина переезжает потерпевшую.

За рулем «Тойоты» находилась 38-летняя женщина, имеющая стаж вождения 7 лет. В момент ДТП она была трезва.

Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, у пенсионерки диагностирован перелом голени, пишет Е1.