Женщина на иномарке в Екатеринбурге переехала пенсионерку
Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге 4 марта женщина за рулем автомобиля марки «Тойота» сбила пенсионерку, а затем переехала ее. Автомобилистка двигалась на красный сигнал светофора.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло на ул. Фрезеровщиков и попало на камеру видеорегистратора. На записи видно, как иномарка сбивает пенсионерку, протаскивает несколько метров, а затем машина переезжает потерпевшую.
За рулем «Тойоты» находилась 38-летняя женщина, имеющая стаж вождения 7 лет. В момент ДТП она была трезва.
Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, у пенсионерки диагностирован перелом голени, пишет Е1.
В ГИБДД подтвердили информацию о том, что автоледи двигалась на запрещающий сигнал светофора.
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