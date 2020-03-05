В Екатеринбурге умер маг вуду Антон Симаков
Сегодня, 09:55ПроисшествияФото: Группа Антона Симакова в соцсети
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2 марта в Екатеринбурге скончался маг вуду Антон Симаков. Похороны прошли 4 марта, прощание состоялось в морге городской больницы № 14, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Колдун умер в больнице, куда был госпитализирован 28 февраля. Как пишет Ура.ру, по предварительной версии, причиной смерти мага стала передозировка алкоголем и наркотическими веществами.
В 2016 году Симаков проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. В Екатеринбурге он был известен своими перформансами. В частности, обезглавливание петуха на публике и повешение чучела бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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