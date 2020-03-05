В России в воздухе заминировали три самолета

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5 марта неизвестные заминировали три российских самолета. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во время нахождения бортов в воздухе, сообщает ТАСС.
Сначала стало известно о минировании самолета А320, вылетевшего из Москвы. Затем поступила информация о взрывных устройствах на бортах Airbus А319 (рейс Санкт-Петербург — Симферополь) и SSJ (рейс Москва- Сыктывкар).
По последним данным рейсы А320 и SSJ совершили посадку и проходят проверку.
Напомним, 3 марта два самолета совершили экстренную посадку из-за сообщения о минировании, взрывных устройств на бортах обнаружено не было.
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