В России в воздухе заминировали три самолета

Сначала стало известно о минировании самолета А320, вылетевшего из Москвы. Затем поступила информация о взрывных устройствах на бортах Airbus А319 (рейс Санкт-Петербург — Симферополь) и SSJ (рейс Москва- Сыктывкар).

По последним данным рейсы А320 и SSJ совершили посадку и проходят проверку.