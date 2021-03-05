Деньги спрятала под стельки: в Ивделе задержана воровка кошелька в поезде

Деньги спрятала под стельки: в Ивделе задержана воровка кошелька в поезде

Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Укравшая кошелек у попутчицы в поезде «Екатеринбург-Приобье» женщина задержана в Ивделе по горячим следам, сообщает штаб Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил.

2 марта в отдел обратилась пассажирка поезда сообщением «Екатеринбург-Приобье». Он рассказала, что в пути следования у нее из сумки пропал кошелек с банковскими картами и наличными деньгами в сумме 14 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что во время поездки потерпевшая убрала кошелек в сумку, а ее попутчица это видела. Незадолго до прибытия поезда на станцию Ивдель, в то время, как никто не видел, подозреваемая украла кошелек, вышла из вагона и уехала к своей знакомой.

Деньги, находившиеся в кошельке, она присвоила, а все остальное выкинула в мусорный бак. Часть похищенных денег жительница Ивделя потратила, а остатки спрятала под стельки своей обуви.

Через некоторое время подозреваемая вернулась на железнодорожный вокзал, чтобы уехать в Екатеринбург, где и была задержана. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело за кражу.

Напомним, в Нижнем Тагиле в январе была задержана женщина, которая украла кошелек в машине такси и потратила деньги с чужой банковской карты. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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