Деньги спрятала под стельки: в Ивделе задержана воровка кошелька в поезде

В ходе проверки было установлено, что во время поездки потерпевшая убрала кошелек в сумку, а ее попутчица это видела. Незадолго до прибытия поезда на станцию Ивдель, в то время, как никто не видел, подозреваемая украла кошелек, вышла из вагона и уехала к своей знакомой.