Деньги спрятала под стельки: в Ивделе задержана воровка кошелька в поезде

2 марта в отдел обратилась пассажирка поезда сообщением «Екатеринбург-Приобье». Он рассказала, что в пути следования у нее из сумки пропал кошелек с банковскими картами и наличными деньгами в сумме 14 тысяч рублей.
В ходе проверки было установлено, что во время поездки потерпевшая убрала кошелек в сумку, а ее попутчица это видела. Незадолго до прибытия поезда на станцию Ивдель, в то время, как никто не видел, подозреваемая украла кошелек, вышла из вагона и уехала к своей знакомой.
Деньги, находившиеся в кошельке, она присвоила, а все остальное выкинула в мусорный бак. Часть похищенных денег жительница Ивделя потратила, а остатки спрятала под стельки своей обуви.
Через некоторое время подозреваемая вернулась на железнодорожный вокзал, чтобы уехать в Екатеринбург, где и была задержана. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело за кражу.
Напомним, в Нижнем Тагиле в январе была задержана женщина, которая украла кошелек в машине такси и потратила деньги с чужой банковской карты. Ей грозит до шести лет лишения свободы.