Доска с гвоздями рухнула рядом с мамой с ребенком в коляске в Екатеринбурге

Доска с гвоздями рухнула рядом с мамой с ребенком в коляске в Екатеринбурге

Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: Е1
На маму с двухмесячным малышом в коляске едва не рухнула деревянная доска с гвоздями в Екатеринбурге.

По словам самой девушки, доска упала с расположенной рядом стройки.

Я быстро успела среагировать. Сказать, что я испытала шок, — мало. рассказала молодая мама Е1.

Она отметила, что происходящее видели работники, но не вышли за забор. По телефону бригадир ответил ей в грубой форме.

После испытанного стресса пострадавшая рассчитывает на моральную компенсацию, она написала заявление в полицию и хочет, чтобы чтобы стройку обнесли сеткой во избежание подобных ситуаций.

В компании «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством, сказали, что разберутся в причинах ЧП и извинились перед девушкой.

Виновные будут наказаны, дополнительный инструктаж по технике безопасности будет проведен, пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге на девочку 2004 года рождения упал кусок фанерного забора, которым была обнесена стройка. Она получила перелом ноги.

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Екатеринбург
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