Доска с гвоздями рухнула рядом с мамой с ребенком в коляске в Екатеринбурге

По словам самой девушки, доска упала с расположенной рядом стройки.
Я быстро успела среагировать. Сказать, что я испытала шок, — мало. рассказала молодая мама Е1.
Она отметила, что происходящее видели работники, но не вышли за забор. По телефону бригадир ответил ей в грубой форме.
После испытанного стресса пострадавшая рассчитывает на моральную компенсацию, она написала заявление в полицию и хочет, чтобы чтобы стройку обнесли сеткой во избежание подобных ситуаций.
В компании «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством, сказали, что разберутся в причинах ЧП и извинились перед девушкой.
Виновные будут наказаны, дополнительный инструктаж по технике безопасности будет проведен, пояснили в пресс-службе компании.
Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге на девочку 2004 года рождения упал кусок фанерного забора, которым была обнесена стройка. Она получила перелом ноги.