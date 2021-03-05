Доска с гвоздями рухнула рядом с мамой с ребенком в коляске в Екатеринбурге

На маму с двухмесячным малышом в коляске едва не рухнула деревянная доска с гвоздями в Екатеринбурге.

По словам самой девушки, доска упала с расположенной рядом стройки. Я быстро успела среагировать. Сказать, что я испытала шок, — мало. рассказала молодая мама Е1. Она отметила, что происходящее видели работники, но не вышли за забор. По телефону бригадир ответил ей в грубой форме. После испытанного стресса пострадавшая рассчитывает на моральную компенсацию, она написала заявление в полицию и хочет, чтобы чтобы стройку обнесли сеткой во избежание подобных ситуаций. В компании «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством, сказали, что разберутся в причинах ЧП и извинились перед девушкой. Виновные будут наказаны, дополнительный инструктаж по технике безопасности будет проведен, пояснили в пресс-службе компании. Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге на девочку 2004 года рождения упал кусок фанерного забора, которым была обнесена стройка. Она получила перелом ноги. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за упавшего на девочку забора

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