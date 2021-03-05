Пассажирский автобус и иномарка столкнулись на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

На данный момент на месте ДТП работает бригада скорой помощи, пожарный автомобиль и наряд ДПС, рассказали TagilCity.ru очевидцы.
Проезд осуществляется через двор дома № 32 по Уральскому проспекту. Сотрудники полиции перекрыли участок дороги и самостоятельно регулируют транспортное движение, рассказывают очевидцы.
О пострадавших в аварии на данный момент не известно.
По словам директора МБУ «Центр защиты населения» Сергея Коперкина спасатели выезжали на место происшествия, однако никаких работ не производили.
Напомним, с начала 2021 года в Нижнем Тагиле произошло два ДТП по вине водителей автобусов. В них пять человек получили травмы, в том числе один ребенок.