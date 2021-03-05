Пистолет Макарова был изъят у жителя Нижнего Тагила

Напомним, 4 марта стало известно о приговоре ОПГ торговцев оружием в Екатеринбурге. 2019 года два преступника организовали приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. В начале 2020 года злоумышленники привлекли к участию в преступной группировке еще двоих членов. Те занимались переделкой охолещенного пистолета-пулемёта с целью дальнейшей продажи. Обвиненным назначили наказание в виде лишения свободы от трех лет и двух месяцев до шести лет. А также обязали выплатить штрафы от 100 до 320 тысяч рублей.