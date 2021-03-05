Пистолет Макарова был изъят у жителя Нижнего Тагила

Пистолет Макарова был изъят у жителя Нижнего Тагила

Сегодня, 07:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Винтовка Мосина времен Второй мировой войны изъяли полицейские в Серове. Пистолет Макарова был обнаружен у жителя Нижнего Тагила.

Оба случая удалось выявить по наводкам заключенных ИК-54 в Серове и ИК-13 в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

В ходе оперативных мероприятий правоохранителями была конфискована винтовка Мосина. Оружие находилось в рабочем состоянии. Его закопанным в землю хранил житель Серова.

Также оперативники изъяли 9-миллиметровый пистолет Макарова и боеприпасы к нему у тагильчанина.

Фото:ГУФСИН по Свердловской области

Незаконное хранение было выявлено в результате проводимой в регионе спецоперации «Арсенал». В настоящий момент, в рамках операции выявлены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия, 49 патронов различного калибра, 741,5 грамм взрывчатых веществ. Было возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Напомним, 4 марта стало известно о приговоре ОПГ торговцев оружием в Екатеринбурге. 2019 года два преступника организовали приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. В начале 2020 года злоумышленники привлекли к участию в преступной группировке еще двоих членов. Те занимались переделкой охолещенного пистолета-пулемёта с целью дальнейшей продажи. Обвиненным назначили наказание в виде лишения свободы от трех лет и двух месяцев до шести лет. А также обязали выплатить штрафы от 100 до 320 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Серовуголовное делооружиехранениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы