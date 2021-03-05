Пистолет Макарова был изъят у жителя Нижнего Тагила

Оба случая удалось выявить по наводкам заключенных ИК-54 в Серове и ИК-13 в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
В ходе оперативных мероприятий правоохранителями была конфискована винтовка Мосина. Оружие находилось в рабочем состоянии. Его закопанным в землю хранил житель Серова.
Также оперативники изъяли 9-миллиметровый пистолет Макарова и боеприпасы к нему у тагильчанина.
Незаконное хранение было выявлено в результате проводимой в регионе спецоперации «Арсенал». В настоящий момент, в рамках операции выявлены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия, 49 патронов различного калибра, 741,5 грамм взрывчатых веществ. Было возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Напомним, 4 марта стало известно о приговоре ОПГ торговцев оружием в Екатеринбурге. 2019 года два преступника организовали приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. В начале 2020 года злоумышленники привлекли к участию в преступной группировке еще двоих членов. Те занимались переделкой охолещенного пистолета-пулемёта с целью дальнейшей продажи. Обвиненным назначили наказание в виде лишения свободы от трех лет и двух месяцев до шести лет. А также обязали выплатить штрафы от 100 до 320 тысяч рублей.