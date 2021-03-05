Пострадал мужчина: подробности ДТП с автобусом на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 5 марта, около 12 часов, у дома № 32. Там 47-летний водитель автобуса ПАЗ-320302 при развороте налево с правой полосы не уступил преимущество в движении автомобилю «Мицубиси Лансер», которым управлял 26-летний мужчина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
В результате аварии 68-летний пассажир иномарки был госпитализирован в городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у него тупую травму живота и ушиб грудной клетки. Оба водителя были трезвы.
Было установлено, что за рулем автобуса находился мужчина, который имеет стаж управления транспортным средством категории «Д» 11 лет. За 2021 год он три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии водитель находился в автобусе один.
В ходе дознания будут установлены причины происшествия и принято процессуальное решение.
Напомним, по словам очевидцев, в связи с ДТП сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок дороги и самостоятельно регулируют транспортное движение.