Семь лет тюрьмы грозит «черному лесорубу» за 29 сосен в Свердловской области

Семь лет тюрьмы и штраф грозят «черному лесорубу» за вырубку деревьев под Верхней Пышмой. Ущерб оценен в более чем 1,1 миллиона рублей. Он вырубил 29 сосен.

Правоохранители установили, что подозреваемый самостоятельно вырубил и транспортировал 29 сосен. Для совершения противоправных действий мужчина ввел в заблуждение знакомого, сообщив ему, что у него есть соответствующие разрешение. Он попросил товарища на лесовозе помочь с транспортировкой. За это он пообещал ему 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МО МВД России «Верхнепышминский». Фото: МО МВД России «Верхнепышминский» В лесничестве оценили ущерб от действий нарушителя в размере более 1,1 миллиона рублей. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей. Напомним, 28 февраля стало известно об уголовном деле в отношении сына главы буддистов с горы Качканар. Ему вменяется незаконный сруб 28 сосен и березы. В присутствии защитника Санников признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Сам факт незаконной вырубки произошел 19 декабря 2020 года. Тогда охранники «Евраза» не пропустили грузовой автомобиль, который вез дрова для монахов с горы Качканар. Буддисты объяснили, что у автомобиля не было пространства для разворота, из-за этого им пришлось вырубить деревья. В «убийстве» 28 сосен и одной березы обвинен сын главы буддистов с горы Качканар

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