Сидевшего два дня на дереве кота на Вагонке спасли тагильские подростки

Сидевшего два дня на дереве кота на Вагонке спасли тагильские подростки

Сегодня, 09:13ПроисшествияФото: паблик "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Подростки в Нижнем Тагиле спасли кота, который два дня просидел на дереве на улице Окунева на Вагонке.

Тагильчанка во время прогулки услышала мяуканье, которое доносилось с вершины дерева и заметила кота на тонких ветвях. Животное не реагировало на призывы спуститься вниз. Женщина обратилась за помощью в службу спасения и по телефону 112, однако ей отказали в помощи.

Кота спасли проходившие мимо подростки. Они стали наклонять и трясти дерево, в результате кот сорвался в сугроб и убежал, сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Она отметила, что животное не пострадало, но было сильно напугано.

Напомним, в Екатеринбурге зоозащитники спасают кота, которого выбросили в сугроб на улицу в февральские морозы. У него обморожены уши и лапы. Возможно, конечности придется ампутировать.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
подросткикотдеревоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы