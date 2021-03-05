Сидевшего два дня на дереве кота на Вагонке спасли тагильские подростки

Подростки в Нижнем Тагиле спасли кота, который два дня просидел на дереве на улице Окунева на Вагонке.

Тагильчанка во время прогулки услышала мяуканье, которое доносилось с вершины дерева и заметила кота на тонких ветвях. Животное не реагировало на призывы спуститься вниз. Женщина обратилась за помощью в службу спасения и по телефону 112, однако ей отказали в помощи. Кота спасли проходившие мимо подростки. Они стали наклонять и трясти дерево, в результате кот сорвался в сугроб и убежал, сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Она отметила, что животное не пострадало, но было сильно напугано. Напомним, в Екатеринбурге зоозащитники спасают кота, которого выбросили в сугроб на улицу в февральские морозы. У него обморожены уши и лапы. Возможно, конечности придется ампутировать. Выброшенного в лютый мороз на улицу кота спасают зоозащитники в Екатеринбурге

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