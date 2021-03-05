«Скорая помощь» и легковушка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле

Напомним, стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом и «Мицубиси Лансер», которое произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. В результате аварии пострадал 68-летний пассажир иномарки. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2.