«Скорая помощь» и легковушка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле

Инцидент случился вечером 5 марта, в микрорайоне Выя, около «Смака». На фотографиях можно заметить, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
Позже легковушка уехала с места аварии, а на дороге остались ее запчасти, рассказали очевидцы.
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
Напомним, стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом и «Мицубиси Лансер», которое произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. В результате аварии пострадал 68-летний пассажир иномарки. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2.