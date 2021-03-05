«Скорая помощь» и легковушка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле

«Скорая помощь» и легковушка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле

Вчера, 22:20ПроисшествияФото: TagilCity.ru
ДТП со скорой медицинской помощью и серебристой легковушкой произошло на Вые в Нижнем Тагиле.

Инцидент случился вечером 5 марта, в микрорайоне Выя, около «Смака». На фотографиях можно заметить, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Позже легковушка уехала с места аварии, а на дороге остались ее запчасти, рассказали очевидцы.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом и «Мицубиси Лансер», которое произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. В результате аварии пострадал 68-летний пассажир иномарки. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2.

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