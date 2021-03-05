Стало плохо за рулем: мужчина вылетел на трамвайные пути в Нижнем Тагиле

Стало плохо за рулем: мужчина вылетел на трамвайные пути в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчине стало плохо, когда он ехал по Тагилстрою в Нижнем Тагиле, в результате чего он выехал на трамвайные пути.

Инцидент произошел 5 марта, на улице Металлургов. На место инцидента приехала скорая медицинская помощь. Водитель машины почувствовал себя плохо и съехал с дороги на трамвайные пути, рассказали очевидцы. На видео можно заметить, что машина находится в сугробе.

Данный инцидент — не ДТП, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Во время движения мужчина почувствовал, что его самочувствие ухудшилось, поэтому на место происшествия прибыли врачи. Возможно, у него произошел приступ.

Видео:паблик "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, 4 марта за рулем фуры на екатеринбургской кольцевой автодороге умер водитель, у которого случился приступ эпилепсии.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
скорая помощьТагилстройМеталлурговНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы