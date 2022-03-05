4 человека погибли в ДТП за день в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО

Граждан предупредили о том, что погодные условия осложнены из-за снегопада. Это может провоцировать гололед на некоторых участках дороги.
Водителям рекомендовали отказаться от передвижения на личном транспорте, либо ездить с пониженной скоростью, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестраивания. Особенно это касается водителей, которые не имеют большого опыта управления транспортом в сложных погодных условиях.
Воители и пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности, а перевозить детей только в специальных удерживающих устройствах.Трассы по всей Свердловской области контролируются сотрудниками ГИБДД.