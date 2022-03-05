Два автомобиля не разминулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Местом аварии стал участок дороги под надземной теплотрассой. Удар был такой силы, что одна машина оказалась на обочине, а другая — на отвале снега с наледью.
У машин была повреждена передняя часть. А через несколько метров от них были еще две машины, но целые с включенными «аварийками». Водители, наверное, оказывали помощь попавшим в аварию людям, рассказала TagilCity.ru очевидица ДТП.
На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.