Два автомобиля не разминулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Два автомобиля не разминулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Два автомобиля не разминулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: TagilCity.ru

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Нижнем Тагиле

5 марта в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись два автомобиля, минивэн и кроссовер.

Местом аварии стал участок дороги под надземной теплотрассой. Удар был такой силы, что одна машина оказалась на обочине, а другая — на отвале снега с наледью.

У машин была повреждена передняя часть. А через несколько метров от них были еще две машины, но целые с включенными «аварийками». Водители, наверное, оказывали помощь попавшим в аварию людям, рассказала TagilCity.ru очевидица ДТП.

На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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