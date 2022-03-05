Экс-следователь из Перми пошел под суд за кражу вещдоков и подделку документов

В 2019 году экс-правоохранитель расследовал дело, связанное с исчезновением местного жителя. Обнаруженные в автомобиле пропавшего вещи, в числе которых был пневматический пистолет и некоторая сумма денег, были приобщены к делу как вещдоки и переданы на хранение следователю, пишут «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу районного суда.