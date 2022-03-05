Экс-следователь из Перми пошел под суд за кражу вещдоков и подделку документов

Экс-следователь из Перми пошел под суд за кражу вещдоков и подделку документов

Экс-следователь из Перми пошел под суд за кражу вещдоков и подделку документов

Сегодня, 19:30
Происшествия
Фото: pixabay.com
Бывший следователь Кировского отдела Перми привлечен к уголовной ответственности за хищение денег и пневматического пистолета, ранее признанных вещественными доказательствами по делу об исчезновении человека.

В 2019 году экс-правоохранитель расследовал дело, связанное с исчезновением местного жителя. Обнаруженные в автомобиле пропавшего вещи, в числе которых был пневматический пистолет и некоторая сумма денег, были приобщены к делу как вещдоки и переданы на хранение следователю, пишут «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Однако обвиняемый присвоил имущество потерпевшего, а чтобы скрыть этот факт, фальсифицировал протоколы осмотра места преступления и допроса свидетеля В настоящее время материалы дела находятся в суде, и бывшему следователю грозит до семи лет лишения свободы.

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