Мальчик с веснушками на лице пропал в Артемовском

Мальчик с веснушками на лице пропал в Артемовском
Мальчик с веснушками на лице пропал в Артемовском
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: ПСО «Прорыв»

В Артемовском объявлен в розыск 12-летний мальчик с веснушками

Зеленоглазый мальчик с веснушками на лице пропал в Артемовском 4 марта.

Школьника зовут - Арсений Лазутин. Подростку 12 лет, он из благополучной семьи.

По словам родителей, режим дня у ребенка самый обычный. Он ходит в школу, на тренировку, а затем возвращается домой. Но после занятий 4 марта он вышел на улицу и назад не вернулся.

Фото:ПСО «Прорыв»

Школьник был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, черную шапку, темно-синюю рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы и кроссовки.

Информацию о местонахождении мальчика ждут по телефону 8-9000- 44-02-20, и 02, сообщает поисковый отряд «Прорыв».

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