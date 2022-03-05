Мальчик с веснушками на лице пропал в Артемовском

Школьника зовут - Арсений Лазутин. Подростку 12 лет, он из благополучной семьи.
По словам родителей, режим дня у ребенка самый обычный. Он ходит в школу, на тренировку, а затем возвращается домой. Но после занятий 4 марта он вышел на улицу и назад не вернулся.
Школьник был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, черную шапку, темно-синюю рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы и кроссовки.
Информацию о местонахождении мальчика ждут по телефону 8-9000- 44-02-20, и 02, сообщает поисковый отряд «Прорыв».