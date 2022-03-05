Мертвую девушку в Нижнем Тагиле нашли под окнами высотки

По словам очевидцев, инцидент произошел на Черноисточинском шоссе. С балкона общего пользования выпала девушка. При ударе о землю она получила смертельные травмы.
Как сообщают в соцсетях, погибшей оказалась 18-летняя местная жительница. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Официальных комментариев нет.
Ранее подобный случай произошел в Екатеринбурге. Только там 17 февраля с балкона выпал мужчина. До своей смерти он работал в магазине, а до трудоустройства туда, был спасателем.