Под Краснотурьинском водитель ВАЗ-2114 погиб в результате лобового ДТП

Под Краснотурьинском водитель ВАЗ-2114 погиб в результате лобового ДТП
Под Краснотурьинском водитель ВАЗ-2114 погиб в результате лобового ДТП
Сегодня, 00:22ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП. Водитель отечественной легковушки не учел погодные условия и потерял управление автомобилем, после чего влетел в иномарку.

Авария произошла около 18 часов в субботу, 5 марта под Краснотурьинском. По информации ГИБДД Свердловской области, 23-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где в лобовую влетел в Volvo под управлением 53-летнего жителя Югорска. По версии правоохранителей, молодой человек не учел погодные условия и не справился с управлением своего автомобиля.

В результате столкновения свердловчанин скончался на месте до приезда скорой помощи. Его супруга, ехавшая позади ВАЗ-2124 на своем Chevrolet Cruze, в момент ДТП выехала на обочину и в аварии не пострадала. Девушка пояснила госавтоинспекторам, что они с мужем приобрели отечественный автомобиль и перегоняли его из Серова в Краснотурьинск.

Водитель и пассажир Volvo были осмотрены медиками на месте аварии и отпущены домой после разового лечения.

Погибший свердловчанин получил водительское удостоверение 8 месяцев назад. О том, в каком состоянии он находился за рулем, станет известно после экспертизы. 53-летний мужчина из Югорска был трезв на момент аварии.

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