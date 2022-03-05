Под Краснотурьинском водитель ВАЗ-2114 погиб в результате лобового ДТП

Авария произошла около 18 часов в субботу, 5 марта под Краснотурьинском. По информации ГИБДД Свердловской области, 23-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где в лобовую влетел в Volvo под управлением 53-летнего жителя Югорска. По версии правоохранителей, молодой человек не учел погодные условия и не справился с управлением своего автомобиля.
В результате столкновения свердловчанин скончался на месте до приезда скорой помощи. Его супруга, ехавшая позади ВАЗ-2124 на своем Chevrolet Cruze, в момент ДТП выехала на обочину и в аварии не пострадала. Девушка пояснила госавтоинспекторам, что они с мужем приобрели отечественный автомобиль и перегоняли его из Серова в Краснотурьинск.
Водитель и пассажир Volvo были осмотрены медиками на месте аварии и отпущены домой после разового лечения.
Погибший свердловчанин получил водительское удостоверение 8 месяцев назад. О том, в каком состоянии он находился за рулем, станет известно после экспертизы. 53-летний мужчина из Югорска был трезв на момент аварии.