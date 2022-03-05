Погоню со стрельбой за лесовозом устроили полицейские на трассе под Екатеринбургом

Погоню со стрельбой за лесовозом устроили полицейские на трассе под Екатеринбургом
Погоню со стрельбой за лесовозом устроили полицейские на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: УМВД по Свердловской области

Полицейский под Екатеринбургом сделал 6 выстрелов, чтобы остановить лесовоз

На трассе под Екатеринбургом водитель лесовоза попытался сбить полицейских. Чтобы остановить злоумышленника, один из них шесть раз выстрелил из табельного оружия.

Инцидент произошел на дороге «Екатеринбург- Реж- Алапаевск». Дежурившие там сотрудники ГИБДД увидели лесовоз и скомандовали водителю остановиться. У мужчины попросили документы на груз. Сначала он отказывался их показать, но полицейские проявили настойчивость. Заподозрив, что накладные поддельные, силовики предложили проехать в отдел.

Водитель «Урала» отказался сесть в патрульную машину. Он сказал, что забыл в кабине грузовика свой телефон, а оказавшись за рулем, завел двигатель и пошел на таран.

Запрыгнув на ступеньку «Урала», один из полицейских начал мешать движению техники. Видя это, напарник сделал два предупредительных выстрела, но и это не помогло. И тогда по лесовозу был открыт огонь на поражение.

Видео:УМВД по Свердловской области

Машину остановили пули, но водитель сдался не сразу. Чтобы задержать злоумышленника, пришлось применить еще и наручники. Затем хулигана отвезли в отдел МВД и завели административное дело. 36-летнему екатеринбуржцу вменяют сразу несколько статей КоАП РФ, что чревато штрафом и лишением водительских прав, сообщили в региональном управлении МВД.

Сюжеты:
Екатеринбург
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