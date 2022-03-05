Погоню со стрельбой за лесовозом устроили полицейские на трассе под Екатеринбургом

Полицейский под Екатеринбургом сделал 6 выстрелов, чтобы остановить лесовоз

На трассе под Екатеринбургом водитель лесовоза попытался сбить полицейских. Чтобы остановить злоумышленника, один из них шесть раз выстрелил из табельного оружия.

Инцидент произошел на дороге «Екатеринбург- Реж- Алапаевск». Дежурившие там сотрудники ГИБДД увидели лесовоз и скомандовали водителю остановиться. У мужчины попросили документы на груз. Сначала он отказывался их показать, но полицейские проявили настойчивость. Заподозрив, что накладные поддельные, силовики предложили проехать в отдел. Водитель «Урала» отказался сесть в патрульную машину. Он сказал, что забыл в кабине грузовика свой телефон, а оказавшись за рулем, завел двигатель и пошел на таран. Запрыгнув на ступеньку «Урала», один из полицейских начал мешать движению техники. Видя это, напарник сделал два предупредительных выстрела, но и это не помогло. И тогда по лесовозу был открыт огонь на поражение. Видео: УМВД по Свердловской области Машину остановили пули, но водитель сдался не сразу. Чтобы задержать злоумышленника, пришлось применить еще и наручники. Затем хулигана отвезли в отдел МВД и завели административное дело. 36-летнему екатеринбуржцу вменяют сразу несколько статей КоАП РФ, что чревато штрафом и лишением водительских прав, сообщили в региональном управлении МВД.

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