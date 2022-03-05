Пожилая женщина погибла в ДТП с двумя иномарками на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

По предварительным данным, 47-летняя женщина ехала на Reno Sandero в сторону улицы Юности по Восточному шоссе. За рулем ей стало плохо и она выехала на встречную полосу. В результате она столкнулась с Honda Freed, ехавшим во встречном направлении.
В результате пассажирка Reno 72-летняя женщина скончалась на месте. Оба водителя доставлены в ГБ № 4. Они находятся в тяжелом состоянии.
Установлено, что водитель Reno имеет стаж 7 лет. За 2022 год к административной ответственности ни разу не привлекалась, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
На данный момент по факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.