Водитель погиб в ДТП с выездом на встречную полосу на трассе под Первоуральском

Авария произошла 5 марта около 13 часов на 323 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry 1967 года рождения по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Гранта» под управлением водителя 1998 года рождения.
В результате водитель последней погиб на месте. Пострадавшие доставлены в больницу. Водитель Toyota находится в тяжелом состоянии, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что дорожные условия на момент ДТП были удовлетворительными, недостатков не выявлено.
Установлено, что водитель Toyota Camry является жителем Екатеринбурга. У него имеется 30-летний стаж вождения, а к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. У водителя был взят анализ крови для выявления признаков опьянения.