Водитель погиб в ДТП с выездом на встречную полосу на трассе под Первоуральском

Водитель погиб в ДТП с выездом на встречную полосу на трассе под Первоуральском
Водитель погиб в ДТП с выездом на встречную полосу на трассе под Первоуральском
Сегодня, 18:23ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Обстоятельства ДТП с погибшим 24-летним уроженцем Киргизии выясняются сотрудниками ГИБДД. Еще двое пострадавших — 54-летний мужчина и 16-летняя девушка с травмами доставлены в больницу Первоуральска.

Авария произошла 5 марта около 13 часов на 323 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry 1967 года рождения по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Гранта» под управлением водителя 1998 года рождения.

В результате водитель последней погиб на месте. Пострадавшие доставлены в больницу. Водитель Toyota находится в тяжелом состоянии, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что дорожные условия на момент ДТП были удовлетворительными, недостатков не выявлено.

Установлено, что водитель Toyota Camry является жителем Екатеринбурга. У него имеется 30-летний стаж вождения, а к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. У водителя был взят анализ крови для выявления признаков опьянения.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
происшествиедтпПервоуральск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы