Фаер-шоу по-тагильски… В центре города пожарные потушили горящую вывеску (фото)

Сейчас в этом здании расположился Еврейский центр. Пожарным о возгорании сообщили сотрудники «Экорадио», которое находится в соседнем здании. Огонь увидели прохожие. Неравнодушные тагильчане попросили радиоведущих позвонить по 01. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты сбили пламя. По словам пожарных, вывеска загорелась из-за короткого замыкания.