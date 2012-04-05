Фаер-шоу по-тагильски… В центре города пожарные потушили горящую вывеску (фото)
5 апреля 2012, 12:02ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Вчера, пожарные тушили горящую вывеску бывшего ресторана «На Александровской» по адресу Ленина, 4а.
Сейчас в этом здании расположился Еврейский центр. Пожарным о возгорании сообщили сотрудники «Экорадио», которое находится в соседнем здании. Огонь увидели прохожие. Неравнодушные тагильчане попросили радиоведущих позвонить по 01. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты сбили пламя. По словам пожарных, вывеска загорелась из-за короткого замыкания.
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