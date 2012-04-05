Наркоторговец, задержанный в Нижнем Тагиле, официально числился умершим (ВИДЕО)

На наркобарыгу, известному в определенных кругах под прозвищем Лошок, Сергея Лашко, удалось выйти по информации, поступившей в приемную фонда «Город без наркотиков».

Нам позвонила женщина, которая сообщила, что ее муж колется. Она проследила, что мужчина покупает героин у водителя регулярно приезжающей к магазину «Семейный» на Гальянке Тойоты с номеров 369. Водителя нашли, и он рассказал, что покупает наркотики у некоего Лашко на Вагонке сообщил руководитель приемной фонда в Нижнем Тагиле Евгений Хабаров.

Фондовцы и полицейские стали работать «под этого человека», узнали его адрес и стали за ним следить. Участникам операции удалось зафиксировать, что Лашко вызвал такси и поехал на нем за город. Наркоборцы последовали за автомобилем до Невьянска, убедившись, что машина едет в Екатеринбург. Подозревая, что Лашко в скором времени вернется в Тагил и при нем, скорее всего, будет партия героина, полицейские выставили пост ГИБДД, состоящий из экипажей, на трассе. На обратном пути такси остановили, водитель проследовал с сотрудниками ГИБДД, а пассажира начали обыскивать полицейские. В ходе досмотра у Лашко обнаружили 30 грамм героина.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где в присутствии понятых изъяли наркотики. Оказалось, что Сергей отоваривался у цыган в районе Вторчермета. При обыске у задержанного оказался при себе пропуск на территорию закрытого города Верхнейвинска. Оказалось, что Сергей жил раньше там, и там же был снят в регистрации как умерший.

В Нижнем Тагиле мужчина тоже успел наследить. Он находился в федеральном розыске от Тагилстроевского РОВД, и когда следователи обратились за информацией в Верхнейвинск, то им пришел официальный ответ о том, что мужчина умер. Как Лашко удалось «умереть» для правоохранительных органов, неизвестно.