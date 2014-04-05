Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей ДТП, случившегося прошлым летом

24 июня 2013 года в 10 часов 10 минут водитель автомобиля «Renault Symbol», мужчина 1952 года рождения, при начале движения на автодороге «Южный подъезд» к городу Нижний Тагил на 8 километре не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «BMW 330», следующего по Южный подъезду со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга.