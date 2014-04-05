Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей ДТП, случившегося прошлым летом
Полиция Нижнего Тагила в очередной раз обращается к тагильчанам. На этот раз разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, которое случилось еще прошлым летом. Городской портал TagilCity.ru, кстати, писал о произошедшем.
24 июня 2013 года в 10 часов 10 минут водитель автомобиля «Renault Symbol», мужчина 1952 года рождения, при начале движения на автодороге «Южный подъезд» к городу Нижний Тагил на 8 километре не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «BMW 330», следующего по Южный подъезду со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга.
В результате дорожно-транспортного происшествия, столкновения автомобилей, пассажиру автомобиля Рено - Симбол причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью». По данному факту дорожно-транспортного происшествия СУ ММУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться в СУ ММУ МВД России «Нижнетагильское» адресу ул. К.Маркса, 49, кабинет № 34 или по телефону 97-66-90.
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