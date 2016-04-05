Хорошо посидели: пока гости и хозяйка ссорились на улице, один из гостей вынес из квартиры тагильчанки имущество на 90 тысяч рублей

Около двух недель назад на квартире тагильчанки, проживающей на улице Кузнецкого, собралась шумная компания, которая приправила свой досуг алкоголем. Разговаривая, гости не сошлись во взглядах, разгорелся конфликт. Дебаты было решено перенести на улицу.

Уходя, нетрезвая тагильчанка оставила дверь незапертой. Этим воспользовался один из гостей, который вернулся и вынес из квартиры различную технику. Когда тагильчанка вернулась домой, она ничего не заметила и легла спать. Утром она поняла, что из квартиры пропали: компьютер, домашний кинотеатр, видеокамера, ноутбук и другие вещи.

По какой-то причине тагильчанка не сразу обратилась в полицию. Лишь спустя две недели она написала заявление.

Первым делом полицейские решили проверить на причастность всех участников тех посиделок. Один из них, 38-летний мужчина, житель села Пырловка, ранее судимый за участие в обороте наркотиков, попал под особое подозрение. Сотрудники полиции нашли его пьяным и доставили в отделение. Протрезвев, тот во всем сознался.

Он рассказал, что пытался продать украденное имущество в скупку, но там его не приняли. Тогда он распродал его отдельным людям. Сейчас следователи пытаются выяснить, кто именно купил краденое имущество.

Накануне, ещё один вор позарился на компьютерную технику. В больнице Нижнего Тагила мужчина украл телефон и ноутбук у соседа по палате.