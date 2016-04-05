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Хорошо посидели: пока гости и хозяйка ссорились на улице, один из гостей вынес из квартиры тагильчанки имущество на 90 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хорошо посидели: пока гости и хозяйка ссорились на улице, один из гостей вынес из квартиры тагильчанки имущество на 90 тысяч рублей

5 апреля 2016, 20:05ПроисшествияДенис Таратонов
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