Nissan Juke отправил в больницу переходившего дорогу тагильчанина (ФОТО)
Сегодня утром на Старой Вые под колеса автомобиля попал пешеход, переходивший дорогу вблизи пешеходного перехода.
Днем, около половины одиннадцатого, по Черноисточенскому шоссе ехал Nissan Juke, им управлял 39-летний мужчина. У дома №14, недалеко от церкви, он сбил пешехода, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Пешеход, мужчина 1976 года рождения, получил травмы головы. У него рваные раны на лбу и подбородке, кроме того, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Медики отвезли его в ЦГБ №1 Нижнего Тагила .
ГИБДД Нижнего Тагила устанавливает обстоятельства произошедшего и просит откликнуться свидетеля этого ДТП — водителя трактора, который видел, как все произошло. Его просят позвонить в ГИБДД по телефону 97-79-86, либо в Дежурную часть 25-00-44. Если позвонить нет возможности, можно подойти в Отдел ГИБДД на улице Мира, 57а, кабинет 11 или 13.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru