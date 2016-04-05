Nissan Juke отправил в больницу переходившего дорогу тагильчанина (ФОТО)

Днем, около половины одиннадцатого, по Черноисточенскому шоссе ехал Nissan Juke, им управлял 39-летний мужчина. У дома №14, недалеко от церкви, он сбил пешехода, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Пешеход, мужчина 1976 года рождения, получил травмы головы. У него рваные раны на лбу и подбородке, кроме того, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Медики отвезли его в ЦГБ №1 Нижнего Тагила .