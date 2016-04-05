Убили и сожгли? В Свердловской области сыщики расследуют убийство бизнесмена в поселке Махнево

На пожарище огнеборцы обнаружили труп 29-летнего местного бизнесмена. Однако умер мужчина вовсе не от огня. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти.

Последним человеком, видевшим коммерсанта живым, и, соответственно, первым подозреваемым в убийстве является житель того же поселка. В ночь происшествия молодые люди вместе вышли из питейного заведения, в котором, предположительно, употребляли алкоголь. Однако следствие не разглашает, что именно произошло в том сгоревшем доме.

По одной из версий, подозреваемый является представителем азербайджанской диаспоры и родственником зампреда местной думы. Молодой человек уже дал показания на полиграфе.

Стоит добавить, что по одной из первоначальных версий коммерсанта изнасиловали. Но в СКР эту информацию опровергли.

По статье «убийство» возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.