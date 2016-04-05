В больнице Нижнего Тагила мужчина украл телефон и ноутбук у соседа по палате: вора уже задержали полицейские

Установлено, что утром трое пациентов одной из палат отравились на процедуры. Оставшийся в палате больной, который проходил в больнице лечение дыхательных путей, забрал у своего 62-летнего соседа ноутбук и телефон. Общая стоимость техники - более 30 тысяч рублей. После совершения кражи, злоумышленник сбежал из больницы.

Установив личность подозреваемого, правоохранители поехали по адресу проживания. Там грабителя и задержали. Оказалось, 28-летний недолечившийся пациент благополучно продал украденное на рынке. Кстати, с мужчиной полицейские уже знакомы – он был неоднократно судим за имущественные преступления.

Теперь в его «коллекцию судимостей» добавиться еще одно – за кражу с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Также ведется работа по возмещению имущественного вреда пострадавшему пациенту.