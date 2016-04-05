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В больнице Нижнего Тагила мужчина украл телефон и ноутбук у соседа по палате: вора уже задержали полицейские
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В больнице Нижнего Тагила мужчина украл телефон и ноутбук у соседа по палате: вора уже задержали полицейские

5 апреля 2016, 17:25ПроисшествияТимофей Данилов
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